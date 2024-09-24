  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Колосков о возможных штрафах за низкую посещаемость в РПЛ: «Никчемные искусственные меры. Единственный способ привлечь людей – наладить игру и побеждать»
1

Колосков о возможных штрафах за низкую посещаемость в РПЛ: «Никчемные искусственные меры. Единственный способ привлечь людей – наладить игру и побеждать»

Вячеслав Колосков не поддержал идею штрафов за низкую посещаемость в Мир РПЛ.

– Можно ли какими-то мероприятиями вокруг футбола повысить посещаемость? Или самый простой вариант – это все-таки начать играть в футбол?

– Он самый простой и единственный. Других вариантов нет. Всякие искусственные приемы, вроде лотереи, можно применить к тем людям, которые ходят на футбол постоянно, а таких становится все меньше и меньше.

Единственный способ привлечь людей – это хорошо играть и побеждать. В Оренбурге была тысяча человек, в Нижнем Новгороде – чуть больше тысячи. Это не только к «Химкам» относится, а ко многим командам.

Александр Алаев допустил появление штрафов. Может это помочь?

– Нет. Как это может помочь? И кого штрафовать – команду? Надо зрителей штрафовать, что они не приходят, а команду-то за что? Она что, от этого играть лучше начнет? Кого конкретно штрафовать?

Все эти искусственные меры никчемные и только вводят в заблуждение. Единственный способ – наладить игру и побеждать, – сказал почетный президент РФС.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoОрганизация РПЛ
болельщики
logoВячеслав Колосков
logoОренбург
logoАлександр Алаев
logoПари НН
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Личка о «Динамо»: «Зенит» всегда будет на уровень выше. Этот состав может конкурировать со «Спартаком» и ЦСКА, но был бы рад новым футболистам»
218 минут назад
Спортс’’ покажет матчи ПАОКа Чалова и Оздоева в чемпионате Греции. Первый эфир – 29 сентября
719 минут назад
Экс-игрок сборной России Бугаев приговорен к 9,5 года колонии строгого режима по делу о наркотиках
3522 минуты назад
«Перес – босс. Идиот Винисиус трогает себя за яйца и получает красную, а ее отменяют. И что с игроками «Реала», трахнувшими девушек? Босс сказал «нет», и тишина». Экс-президент «Валенсии» Роч о Флорентино
2129 минут назад
Тебас о ФФП: «Ла Лига потеряла 30 млн евро за последние 10 лет, а АПЛ – 5 миллиардов. Возможности клубов на рынке не равны, УЕФА должен делать больше»
1637 минут назад
Сделали для спортивных трансляций афиши фильмов. Вот что получилось!
1сегодня, 07:00Спецпроект
Депутат Терюшков против легионеров в РПЛ: «Я не одобряю их участие. Но вопрос может быть решен только на уровне РФС и Минспорта, нечасто переживающих за спортивный суверенитет России»
60сегодня, 06:46
Чемпионат Испании. «Реал» против «Алавеса», «Барселона» сыграет с «Хетафе» в среду, «Атлетико» с «Сельтой» – в четверг
7сегодня, 06:25
Винисиус получит «Золотой мяч», Родри выбыл до конца сезона, УЕФА признал ошибку с рукой Кукурельи на Евро, СКА подписал Деанджело и снова победил, ФИФА не отстранит Израиль и другие новости
41сегодня, 06:10
Круговой о словах Глушенкова про сборную: «Мы во Вьетнам не зря съездили, это большой опыт. Новую страну посетили, захватили тайфун»
38сегодня, 05:30
Ко всем новостям
Последние новости
Слуцкий не заинтересован в работе со сборной Китая: «Полностью сосредоточен на «Шанхай Шеньхуа»
17 минут назад
«Спартак» интересовался защитником Аргентины U23 Эскивелем. «Атлетико Паранаэнсе» не хочет продавать игрока до зимы (Metaratings)
12 минут назад
ЦСКА, вероятно, подтвердил создание киберспортивных составов по Доте и CS 2. Заявление организации написано с ошибками
13 минут назадКиберспорт
Пино о травме тер Стегена: «Я пять минут играл и плакал, не мог контролировать чувства. Когда он упал, то пожаловался на головокружение и боль в спине, никто не смотрел на колено»
829 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Наср» без Роналду обыграл «Аль-Хазем», «Аль-Иттифак» победил «Аль-Адалу»
16вчера, 20:08
Чемпионат Италии. «Аталанта» и «Комо» сыграют сегодня – матч перенесли из-за ливня
22748 минут назад
Голубович из «Химок» хочет получить паспорт РФ: «Чувствую себя как дома, у народов Сербии и России много общего. В отношении клуба некоторые вещи облегчатся»
51 минуту назад
Первый тренер Батракова: «У Алексея очень светлая голова. Не хочу сравнивать его с каким-то иностранцем. У нас своих таких игроков много было – Гаврилов, например»
6сегодня, 07:45
Рябчук о словах Тюкавина про слабую игру Денисова в обороне: «Подобную чушь комментировать не буду»
16сегодня, 07:30
Невилл раскритиковал АПЛ за подход к финансовой поддержке низших дивизионов: «Большие братья, которые раздают объедки младшим. Они выглядят жадными и эгоистичными»
5сегодня, 07:15