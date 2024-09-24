Колосков о возможных штрафах за низкую посещаемость в РПЛ: «Никчемные искусственные меры. Единственный способ привлечь людей – наладить игру и побеждать»

Вячеслав Колосков не поддержал идею штрафов за низкую посещаемость в Мир РПЛ.

– Можно ли какими-то мероприятиями вокруг футбола повысить посещаемость? Или самый простой вариант – это все-таки начать играть в футбол?

– Он самый простой и единственный. Других вариантов нет. Всякие искусственные приемы, вроде лотереи, можно применить к тем людям, которые ходят на футбол постоянно, а таких становится все меньше и меньше.

Единственный способ привлечь людей – это хорошо играть и побеждать. В Оренбурге была тысяча человек, в Нижнем Новгороде – чуть больше тысячи. Это не только к «Химкам» относится, а ко многим командам.

– Александр Алаев допустил появление штрафов. Может это помочь?

– Нет. Как это может помочь? И кого штрафовать – команду? Надо зрителей штрафовать, что они не приходят, а команду-то за что? Она что, от этого играть лучше начнет? Кого конкретно штрафовать?

Все эти искусственные меры никчемные и только вводят в заблуждение. Единственный способ – наладить игру и побеждать, – сказал почетный президент РФС .