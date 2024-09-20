Колосков про РПЛ: «Если не в топ-5, то 6-й или 7-й чемпионат по уровню. Рейтинги ФИФА и УЕФА не отвечают реальному положению дел»
«Об уровне сборной говорить бесполезно – нет критериев оценки. Рейтинги ФИФА и УЕФА меня не волнуют, потому что они не отвечают реальному положению дел.
Уровень нашего чемпионата я считаю хорошим, он достаточно конкурентоспособный. У нас очень много качественных игр с хорошим настроем и уровнем мастерства. Достаточный уровень, чтобы смотреть и получать удовольствие от футбола.
В российском футболе очень жесткая конкуренция, несмотря на чемпионства «Зенита». С каждым годом ситуация для «Зенита» становится труднее, возрастает конкуренция. Появляются новые футболисты.
К сожалению, не так много, как хотелось бы. Очень хорошо, что приезжают качественные легионеры. Раньше брали кого попало, кто соглашался, а сейчас идет отбор.
Возьми любую команду РПЛ – легионеры везде качественные. Если не в топ-5, то в шестерку или семерку [лучших] по уровню наш чемпионат входит», – сказал почетный президент РФС.
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