Аршавин о наступе Тюкавина на ногу Глушкову: «Глушков нарушает, он ударил по ноге. Константин закрывал мяч, а соперник попадает не сбоку, а по подошве»

Эксперты оценили эпизод с возможным фолом перед мячом «Динамо» в матче РПЛ.

В игре десятого тура Мир РПЛ бело-голубые обыграли «Динамо » из Махачкалы со счетом 1:0.

На 18-й минуте нападающий московского клуба Константин Тюкавин наступил на ногу хавбеку Никите Глушкову . Главный арбитр Сергей Чебан посчитал, что фолил игрок «Динамо» Махачкала, и назначил штрафной в пользу гостей, после которого был забит гол.

Этот эпизод рассмотрели комментатор Георгий Черданцев, Андрей Аршавин , Тарас Бурлак и Сергей Юран в программе «После футбола» на «Матч ТВ».

Черданцев: Давайте посмотрим, за что был назначен штрафной, с которого «Динамо» Москва забило гол. К вопросу о том, сколько ошибок уже против «Динамо» Махачкала было допущено в сезоне. Кто нарушал правила здесь?

Аршавин: Я считаю, что Глушков нарушает.

Юран: Очевидно.

Бурлак: Мне тоже кажется.

Аршавин: Просто так сложилось, что он наступил. Он закрывал мяч, а Глушков шел не сбоку, а снизу. Он ударил по ноге, по большому счету.

Черданцев: Ваше общее мнение, что нарушал Глушков?

Бурлак: Мы повтор смотрим.

Аршавин: Видите, Глушков попадает не сбоку, а по подошве, а это проблема Глушкова.

Черданцев: Как? Игрок «Махачкалы» ставит ногу в газон, а Тюкавин ставит ее сверху.

Аршавин: Не в газон, он хочет выбить мяч.

Юран: Тюкавин хочет поставить корпус. Если бы его стопа стояла на траве, [Глушков] попал бы в ногу.

Черданцев: То есть для вас это не ошибка?

Аршавин, Юран и Бурлак: Нет.

Лапочкин о судействе в матче «Махачкалы» с «Динамо»: «Чебан полностью провалил 1-й тайм. Пенальти и близко не было – хорошо, ВАР быстро вмешался. Момент с Тюкавиным – фол и желтая Константину»