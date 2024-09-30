Аршавин о наступе Тюкавина на ногу Глушкову: «Глушков нарушает, он ударил по ноге. Константин закрывал мяч, а соперник попадает не сбоку, а по подошве»
В игре десятого тура Мир РПЛ бело-голубые обыграли «Динамо» из Махачкалы со счетом 1:0.
На 18-й минуте нападающий московского клуба Константин Тюкавин наступил на ногу хавбеку Никите Глушкову. Главный арбитр Сергей Чебан посчитал, что фолил игрок «Динамо» Махачкала, и назначил штрафной в пользу гостей, после которого был забит гол.
Этот эпизод рассмотрели комментатор Георгий Черданцев, Андрей Аршавин, Тарас Бурлак и Сергей Юран в программе «После футбола» на «Матч ТВ».
Черданцев: Давайте посмотрим, за что был назначен штрафной, с которого «Динамо» Москва забило гол. К вопросу о том, сколько ошибок уже против «Динамо» Махачкала было допущено в сезоне. Кто нарушал правила здесь?
Аршавин: Я считаю, что Глушков нарушает.
Юран: Очевидно.
Бурлак: Мне тоже кажется.
Аршавин: Просто так сложилось, что он наступил. Он закрывал мяч, а Глушков шел не сбоку, а снизу. Он ударил по ноге, по большому счету.
Черданцев: Ваше общее мнение, что нарушал Глушков?
Бурлак: Мы повтор смотрим.
Аршавин: Видите, Глушков попадает не сбоку, а по подошве, а это проблема Глушкова.
Черданцев: Как? Игрок «Махачкалы» ставит ногу в газон, а Тюкавин ставит ее сверху.
Аршавин: Не в газон, он хочет выбить мяч.
Юран: Тюкавин хочет поставить корпус. Если бы его стопа стояла на траве, [Глушков] попал бы в ногу.
Черданцев: То есть для вас это не ошибка?
Аршавин, Юран и Бурлак: Нет.
Лапочкин о судействе в матче «Махачкалы» с «Динамо»: «Чебан полностью провалил 1-й тайм. Пенальти и близко не было – хорошо, ВАР быстро вмешался. Момент с Тюкавиным – фол и желтая Константину»
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