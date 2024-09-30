Биджиев про 0:1 от «Динамо»: «Давления больше было со стороны Махачкалы, но от этого не легче. Могли хладнокровнее распорядиться с мячом» 

Хасанби Биджиев оценил поражение махачкалинского «Динамо» от московского (0:1) в РПЛ.

«Матч был сложным для двух команд, было очень много борьбы, было много желания победить. Считаю, что наши ребята проявили себя достаточно хорошо.

Динамовцы забили хороший мяч, а наши ситуации мы не смогли реализовать. Давления больше было с нашей стороны, но от этого не легче. Мы могли где‑то хладнокровнее распорядиться с мячом. А матч получился боевым, добавить больше нечего», – сказал главный тренер махачкалинского «Динамо».