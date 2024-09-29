Френки де Йонг: «Неправда, что я получаю 37 млн евро в год в «Барсе». Моя зарплата очень, очень, очень далека от этой суммы. Я близок к возвращению»

Френки де Йонг высказался на тему своей зарплаты.

«Это неправда, что я получаю 37 миллионов. Это очень высокая цифра, которая очень, очень, очень далека от той суммы, которую я зарабатываю. Я очень далек от этой суммы.

Я понимаю людей, которые расстроены. Они говорят, мол, он берет много денег, не хочет делать операцию, берет отпуск, не тренируется. Но на самом деле все иначе. Все не так.

Я восстанавливался. Это очень тяжелый процесс, голеностоп нежный. Но мне лучше, и я близок к возвращению», – сказал хавбек «Барсы».