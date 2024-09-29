Итоги трети сезона РПЛ. Ультракоротко

Уже 10 туров.

В Мир РПЛ сыграли треть сезона – вы заметили?

Фиксируем такую таблицу после 10 туров. И самое главное о том, что мы запомним.

● «Краснодар» лидирует благодаря суперсерии: семь побед подряд . Единственные, кто еще не проигрывал, к тому же после блеклого старта обыграли уже пачку конкурентов: и «Локомотив», и только что «Зенит».

● «Локо» впечатляет, хотя летом потерял Максима Глушенкова . Блещет 19-летний Алексей Батраков – парень, которого мы почти не знали, лучший в лиге по результативным действиям, уже семь голов и шесть ассистов.

● «Зенит» только что упал на третье место . Проиграли «Краснодару» впервые в сезоне, пока так и не встроили новичка Александра Соболева (все варианты с тремя форвардами не сработали), Глушенков пропустил месяц и пока только возвращает форму.

● «Динамо» все еще в поисках баланса, но от тройки недалеко . На старте дремал Константин Тюкавин, главная проблема – проиграли очные матчи и «Зениту», и «Краснодару», особенно принципиальные после развязки прошлого сезона.

● ЦСКА Марко Николича вырисовывается с трудом , очки набирают в основном против более доступных соперников. Всем, кто сейчас выше, и с кем уже успели сыграть, проиграли: «Краснодару», «Локо» и «Зениту».

● «Спартак» мотает, ничего нового при Деяне Станковиче . Атака с Эсекиэлем Барко и Манфредом Угальде то работает, то засыпает. Решения тренера то превращают в летящих претендентов на многое, то просто пугают.

● «Рубин» и «Ростов» надежно в серединке . Правда, казанцы за последние четыре тура набрали всего два очка, Мирлинд Даку перестал забивать. А ростовчане закончили отрезок одной ничьей за три тура и болезненным поражением от «Акрона».

● «Акрон» удивляет: точно вне главных претендентов на вылет . С приходом Артема Дзюбы много и внимания, и приятных результатов, у самого форварда уже гол и три ассиста.

● «Крылья» и «Пари НН» – клубы, вокруг больше всего слухов о смене тренера . Игорь Осинькин и Саша Илич пока на месте, в последнем туре оба набрали очки.

● «Динамо» Махачкала вне даже зоны стыков – успех для новичка . Из самого эффектного: сдержали дома «Спартак», набрали очко в Краснодаре.

● «Химки» и «Оренбург» по-разному, но страдают . Подмосковной команде разобраться бы со всеми новичками, оренбуржцам – как выигрывать после подарочно раскладного «Спартака» в первом туре.

● «Факел» и «Ахмат» по делу в зоне прямого вылета . Обе команды уже поменяли тренеров, а грозненцы единственные, кто еще ни разу в сезоне не победил.

А какие у вас первые ассоциации после 10 туров?

Фото: vk.com/fckrasnodar ; vk.com/fclokomotiv