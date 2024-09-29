Мостовой поздравил Аспаса с 500 матчами за «Сельту»: «Ты лучший, а не я. Спасибо тебе за все, Яго»
Александр Мостовой поздравил Яго Аспаса с 500-м матчем за «Сельту».
Нападающий достиг этой отметки в матче Ла Лиги против «Атлетико» (0:1). Аспас занимает 2-е место по числу матчей за «Сельту».
«Спасибо тебе за все, Яго. Ты лучший, ты, а не я. Я после тебя. Спасибо за все и поздравляю со всеми матчами и всеми забитыми голами.
Вперед, «Сельта»! Сегодня впечатляете так же, как и всегда», – сказал экс-игрок «Сельты».
«Мостовой. Без сомнения». Аспас о лучшем футболисте «Сельты», которого видел как болельщик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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