Мостовой поздравил Аспаса с 500 матчами за «Сельту»: «Ты лучший, а не я. Спасибо тебе за все, Яго»

Александр Мостовой поздравил Яго Аспаса с 500-м матчем за «Сельту».

Нападающий достиг этой отметки в матче Ла Лиги против «Атлетико» (0:1). Аспас занимает 2-е место по числу матчей за «Сельту».

«Спасибо тебе за все, Яго. Ты лучший, ты, а не я. Я после тебя. Спасибо за все и поздравляю со всеми матчами и всеми забитыми голами.

Вперед, «Сельта »! Сегодня впечатляете так же, как и всегда», – сказал экс-игрок «Сельты».

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