«Крылья» сыграют с «Динамо» Махачкала. Приходите поддержать самарцев в домашнем матче!
В 5-м раунде Фонбет Кубка России «Крылья Советов» принимают «Динамо» Махачкала.
Матч пройдет в среду, 2 октября, в 20:00 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».
Самарцы после четырех раундов турнира расположились на четвертом месте в группе А. Махачкалинцы же идут на третьей строчке, обладая семью очками. Команде нужна ваша поддержка в домашнем матче!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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