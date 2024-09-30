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«Крылья» сыграют с «Динамо» Махачкала. Приходите поддержать самарцев в домашнем матче!

В 5-м раунде Фонбет Кубка России «Крылья Советов» принимают «Динамо» Махачкала.

Матч пройдет в среду, 2 октября, в 20:00 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Самарцы после четырех раундов турнира расположились на четвертом месте в группе А. Махачкалинцы же идут на третьей строчке, обладая семью очками. Команде нужна ваша поддержка в домашнем матче!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

Опубликовано: Sports
logoКрылья Советов
натив
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