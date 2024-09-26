Титов о «Спартаке»: «Станкович определился с костяком. Нет бесконечной ротации, что мы видели при Абаскале. Он мог поменять полсостава на следующую игру, чего делать, нельзя»
— Для вас очевиден прогресс Угальде?
— Вы не первый, кто в последнее время задает мне вопрос про этого нападающего. Наши болельщики тоже спрашивают, мои друзья мне пишут: а что с ним случилось?
— И какой ваш ответ?
— Я уже не раз говорил, что в футболе очень важна стабильность состава. Станкович определился с костяком и отталкивается именно от него. Где-то, признаюсь, я даже расстраиваюсь, что сейчас некоторые футболисты, которые постоянно выходили на поле еще пару месяцев, полгода назад, остаются в запасе. Но это спорт, это конкуренция. В «Спартаке» должен играть сильнейший.
В наше время обойма состояла не из 22 игроков, а из 16. Поэтому мы и играли в тот футбол, который хотел видеть от нас Романцев. Все было наиграно, наработано через матчи и тренировки. Поэтому и был знак качества.
И сегодняшняя ситуация с составом команды меня радует. Нет этой бесконечной ротации, большого количества замен, что мы видели при предыдущем тренере [Абаскале]. Он мог, если помните, поменять полсостава на следующую игру, чего делать, конечно, нельзя! – сказал экс-игрок «Спартака».
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