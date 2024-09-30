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  • Анчелотти про 1:1 с «Атлетико»: «Реал» приблизился к лидеру на 1 очко. Ничью здесь, учитывая произошедшее в прошлом сезоне, можно считать хорошим заделом на будущее»
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Анчелотти про 1:1 с «Атлетико»: «Реал» приблизился к лидеру на 1 очко. Ничью здесь, учитывая произошедшее в прошлом сезоне, можно считать хорошим заделом на будущее»

Карло Анчелотти удовлетворен результатом матча с «Атлетико» (1:1) в Ла Лиге.

– Ничью здесь, учитывая произошедшее в прошлом сезоне, можно считать хорошим заделом на будущее.

Я всегда мыслю позитивно, мы приблизились к лидеру на очко, находимся в хорошей форме и уже думаем об игре в среду.

– С чем были связаны замены?

– С усталостью футболистов.

– Что вы думаете об инцидентах во время матча?

– Я просто тренер, я должен оценивать и контролировать те аспекты, которые связаны со спортом. Для принятия решений по таким вопросам есть более опытные люди.

– Как вы оцените удар Эндрика?

– Мне кажется, что все было не так очевидно, как в матче со «Штутгартом», можно было отдать мяч Беллингему, но я не стану драматизировать, – сказал главный тренер «Реала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoДжуд Беллингем
logoЭндрик
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