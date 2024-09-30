Автобус с молодежкой «Факела» столкнулся с грузовиком на трассе. В результате ДТП никто не пострадал

Автобус с молодежкой «Факела» столкнулся с грузовиком на трассе.

Инцидент произошел на трассе М4 («Дон») в Тульской области. Воронежская команда возвращалась после гостевого матча в Калининграде.

«Да, такое ДТП произошло, все футболисты целы. С водителем автобуса тоже все в порядке», – сообщили в пресс-службе «Факела ».

Также в клубе подтвердили, что все игроки добрались до места назначения.