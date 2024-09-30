Автобус с молодежкой «Факела» столкнулся с грузовиком на трассе. В результате ДТП никто не пострадал
Автобус с молодежкой «Факела» столкнулся с грузовиком на трассе.
Инцидент произошел на трассе М4 («Дон») в Тульской области. Воронежская команда возвращалась после гостевого матча в Калининграде.
«Да, такое ДТП произошло, все футболисты целы. С водителем автобуса тоже все в порядке», – сообщили в пресс-службе «Факела».
Также в клубе подтвердили, что все игроки добрались до места назначения.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
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