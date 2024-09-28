Пятибратов про 0:0 с «Рубином»: «Будем работать с такой же страстью и дальше, победы «Факела» придут. Возможно, у Мастерного перелом. Божина будут зашивать, Альшин в крови, но они сражались» 

Дмитрий Пятибратов оценил ничью «Факела» с «Рубином» (0:0) в Мир РПЛ.

«Результат оставляет желать лучшего, но то, что мы видели в плане страсти, самоотдачи, желания, меня устроило. Единственное, чего не хватило — это забитого мяча. Ребята создавали моменты, могли больше выжать из этого.

Беленов выручил в нескольких эпизодах, мы не сомневались в его квалификации. Мы играли против очень хорошей команды, в «Рубине» блестящие игроки, у них стабильный состав и организованная команда. Тем ценнее наша ничья. В первом тайме мы точно были лучше, а во втором были как минимум не хуже. Думаю, мы сегодня точно не заслуживали проиграть.

В первом тайме мы полностью разрушили игру «Рубина », высоко прессинговали, были агрессивны. Мы заставили их упрощать футбол, работал наш план на игру. Нам не хватило спокойствия в завершающей стадии. Сегодня мы были смелыми на поле, этот матч пойдет в актив. Если с такой же страстью и желанием будем работать и дальше, победы обязательно придут, мы будем сражаться до самого последнего. Нас не устраивает то место, которое мы занимаем.

Все, что ребята могли, они выжали. Сейчас разбитые головы у кого‑то. Возможно, у Мастерного перелом. Божина будут зашивать, Альшин в крови, но они сражались сегодня», — сказал главный тренер «Факела ».