Агент Чистякова: «Дима не из первенства водокачки пришел. У него есть желание бороться за место в «Зените»
Агент Дмитрия Чистякова высказался об отсутствии у него игровой практики в Мир РПЛ.
В текущем сезоне защитник «Зенита» провел лишь 3 матча в Фонбет Кубке России.
— Дима будет доказывать. Если продолжит играть так же, как в последнем матче Кубка, то заслужит время и в чемпионате. Почему нет? Он не из первенства водокачки пришел, может составить конкуренцию.
— Пока нет настроения зимой снова уйти в аренду?
— Ближе к зиме пообщаемся. Сейчас у него есть желание бороться за место в составе, – сказал Андрей Талаев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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