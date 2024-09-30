Агент Чистякова: «Дима не из первенства водокачки пришел. У него есть желание бороться за место в «Зените»

Агент Дмитрия Чистякова высказался об отсутствии у него игровой практики в Мир РПЛ.

В текущем сезоне защитник «Зенита » провел лишь 3 матча в Фонбет Кубке России.

— Дима будет доказывать. Если продолжит играть так же, как в последнем матче Кубка, то заслужит время и в чемпионате. Почему нет? Он не из первенства водокачки пришел, может составить конкуренцию.

— Пока нет настроения зимой снова уйти в аренду?

— Ближе к зиме пообщаемся. Сейчас у него есть желание бороться за место в составе, – сказал Андрей Талаев.