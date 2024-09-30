  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Чистякова: «Дима не из первенства водокачки пришел. У него есть желание бороться за место в «Зените»
9

Агент Чистякова: «Дима не из первенства водокачки пришел. У него есть желание бороться за место в «Зените»

Агент Дмитрия Чистякова высказался об отсутствии у него игровой практики в Мир РПЛ.

В текущем сезоне защитник «Зенита» провел лишь 3 матча в Фонбет Кубке России.

— Дима будет доказывать. Если продолжит играть так же, как в последнем матче Кубка, то заслужит время и в чемпионате. Почему нет? Он не из первенства водокачки пришел, может составить конкуренцию.

— Пока нет настроения зимой снова уйти в аренду?

— Ближе к зиме пообщаемся. Сейчас у него есть желание бороться за место в составе, – сказал Андрей Талаев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Чистяков
Андрей Талаев
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» вышел в плей-офф Кубка, обыграв «Рубин» – 2:0. У Соболева ассист, Чистяков и Мантуан забили
9817 сентября, 18:56
Чистяков о конкурентах «Зенита»: «Все те же – «Динамо» и «Краснодар». Нам нужно побеждать во всех турнирах и не ссылаться на давление»
1519 августа, 11:13
«Крылья» рассматривают трансфер Чистякова из «Зенита». Дмитрий готов уехать только в Москву, Казань и Самару (Иван Карпов)
4016 августа, 16:54
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
1:1 и остановка в дерби «Реала» и «Атлетико», провал «МЮ» на «Олд Траффорд», победа «Динамо», СКА проиграл «Куньлуню», Кузнецов повредил плечо, «Наполи» лидирует в Серии А и другие новости
851 минуту назад
Бруну об удалении за удар в голень Мэддисону: «Он сам сказал, что это фол, но не красная. Не понимаю, почему ВАР не подозвал судью к монитору» 
14сегодня, 05:39
Кордоба о слухах про переход в «Зенит» или «Спартак»: «Буду наслаждаться, играя в «Краснодаре». Не буду говорить о других командах»
7сегодня, 05:02
Эмоджи-тест про РПЛ: угадаете, какие клубы мы загадали?
1сегодня, 05:00Спецпроект
Трент – лучший правый защитник мира по версии FourFourTwo. Киммих – 2-й, Фримпонг – 3-й, Хакими – 4-й, Порро – 5-й
25сегодня, 04:33
Анчелотти про 1:1 с «Атлетико»: «Ничья неоднозначная – «Реал» был очень близок к победе. Но отчаяния нет, исход вполне прогнозировался»
22сегодня, 03:41
Нгамале о голе Махачкале в падении через себя: «Важнее, что он победный. Он лучший в карьере» 
7сегодня, 02:45
Симеоне про 1:1 с «Реалом»: «Инцидент с приостановкой матча пошел «Атлетико» на пользу – мы заиграли по-другому и заслужили ничью»
9сегодня, 01:46
Орлов о «Спартаке»: «Полсостава просто-напросто медленнее игроков «Локо». Проигрывали в скорости. Какие-то тяжеловесы, тихоходы» 
20сегодня, 01:29
Куртуа кричал «Вперед!» болельщикам «Атлетико» после гола «Реала». Коке после остановки матча сказал фанатам: «Нам нужно играть, черт возьми!»
64вчера, 22:04
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Краснодара» Гонсалес о лидерстве в РПЛ: «Нельзя говорить о чемпионстве, прошла треть турнира. Нужно продолжать в том же духе и не допускать поражений» 
1 минуту назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Райян», во вторник «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Дарул Такзим»
14 минут назад
Нойер о «Баварии» при Компани: «К нам вернулась уверенность. Придерживаемся своего стиля, доминируем – такого раньше не было» 
431 минуту назад
«У «Ростова» небольшие финансы, берут много молодых. Сейчас нет Лиги чемпионов, поэтому бодаться за тройку призеров нет смысла». Ещенко о дончанах
447 минут назад
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Лас-Пальмасом»
790сегодня, 05:57
Кутицкий о 4-м месте «Динамо»: «Подобрались к первой тройке, будем дальше работать» 
1сегодня, 05:52
Первая лига. «Торпедо» поделило очки с «Сочи», «Балтика» обыграла «Чайку», «Енисей» разгромил «Урал»
26вчера, 16:59
Геркус о Батракове против «Спартака»: «Не все получалось, но не выпадал из игры. Вскоре адаптируется к такому давлению и будет чаще выдавать яркие матчи» 
10сегодня, 04:47
«Трансфер Пьянича может открыть дорогу в Россию европейским игрокам, которые боялись приезжать». Каррера о хавбеке ЦСКА
7сегодня, 04:13
Биджиев после 0:1 от «Динамо»: «Раздражает, когда назначают пенальти, а потом идут смотреть ВАР. Лучше бы вообще не назначали, а так это действует на нервы»
2сегодня, 03:55