Только «Реал» и «Атлетико» идут без поражений в Ла Лиге после 8 туров

«Реал» и «Атлетико» еще не проигрывали в новом сезоне Ла Лиги.

Команды сыграли вничью друг с другом в матче 8-го тура со счетом 1:1.

«Реал » и «Атлетико » – единственные, кто еще не потерпел ни одного поражения в текущем чемпионате. У «Реала» 5 побед и 3 ничьих, у «Атлетико» – 4 победы и 4 ничьих.

Лидер турнирной таблицы «Барселона » в этом туре уступила на выезде «Осасуне» (2:4), до этого одержав 7 побед.