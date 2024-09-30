Только «Реал» и «Атлетико» идут без поражений в Ла Лиге после 8 туров
«Реал» и «Атлетико» еще не проигрывали в новом сезоне Ла Лиги.
Команды сыграли вничью друг с другом в матче 8-го тура со счетом 1:1.
«Реал» и «Атлетико» – единственные, кто еще не потерпел ни одного поражения в текущем чемпионате. У «Реала» 5 побед и 3 ничьих, у «Атлетико» – 4 победы и 4 ничьих.
Лидер турнирной таблицы «Барселона» в этом туре уступила на выезде «Осасуне» (2:4), до этого одержав 7 побед.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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