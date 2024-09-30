«Реал» 7 матчей подряд не побеждает «Атлетико» в основное время – с сентября 2022-го

«Реал» не обыгрывает «Атлетико» в основное время в 7 матчах подряд.

Сегодня команды сыграли вничью (1:1) в матче 8-го тура Ла Лиги .

В 7 последних встречах во всех турнирах «Реал » дважды одержал победу в дополнительное время – в 1/4 финала Кубка Испании в сезоне-2022/23 и полуфинале Суперкубка Испании сезона-2023/24. Также команды трижды сыграли вничью, еще две игры завершились в пользу «Атлетико ».

Последний раз «Реал» выигрывал дерби в основное время в сентябре 2022 года – тогда выиграли со счетом 2:1 в Ла Лиге.