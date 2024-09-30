«Реал» 40 матчей не проигрывает в Ла Лиге – больше года. Рекорд у «Барселоны» – 43 игры

«Реал» продлил серию без поражений в Ла Лиге до 40 матчей.

Команда Карло Анчелотти разделила очки с «Атлетико » (1:1) в 8-м туре.

В последний раз «Реал » в чемпионате проигрывал именно в дерби – это произошло 24 сентября 2023 года.

Более продолжительная серия была только у «Барселоны» – 43 матча с 2017 по 2018 год.

Далее мадридцы встретятся в Ла Лиге с «Вильярреалом» (дома), «Сельтой» (в гостях), «Барселоной» (дома) и «Валенсией» (в гостях).