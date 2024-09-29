Вальверде попал мячом в фаната «Атлетико» на разминке. Хавбек «Реала» извинился и уведомил врачей

После удара Федерико Вальверде пострадал болельщик «Атлетико».

Во время предматчевой разминки полузащитник «Реала » попал мячом в зрителя на «Метрополитано».

Уругваец, обратив на это внимание, подошел к трибуне и жестами попросил у фаната прощения. Также Вальверде сообщил медперсоналу, что болельщику может потребоваться помощь.

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«Атлетико» – «Реал». Гризманн, Альварес, Серлот, Беллингем, Модрич, Винисиус и Родриго играют. Онлайн-трансляция