Вальверде попал мячом в фаната «Атлетико» на разминке. Хавбек «Реала» извинился и уведомил врачей
После удара Федерико Вальверде пострадал болельщик «Атлетико».
Во время предматчевой разминки полузащитник «Реала» попал мячом в зрителя на «Метрополитано».
Уругваец, обратив на это внимание, подошел к трибуне и жестами попросил у фаната прощения. Также Вальверде сообщил медперсоналу, что болельщику может потребоваться помощь.
Изображение: x.com/Castillo__Rm
«Атлетико» – «Реал». Гризманн, Альварес, Серлот, Беллингем, Модрич, Винисиус и Родриго играют. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Castillo
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