ПАОК упустил 1-ю строчку в лиге Греции, проиграв «Арису». Чалов, Оздоев и Шапи вышли во 2-м тайме и не отметились результативными действиями
Действующие чемпионы страны потерпели поражение от «Ариса» (0:1) на своем поле в 6-м туре.
«Олимпиакос» сравнялся с ними по очкам (по 13), победив «Атромитос» (2:0), и обошел за счет дополнительных показателей. Подняться на первое место есть шанс у АЕК – команда, набравшая 11 очков после 5 туров, сейчас встречается с «Панатинаикосом».
Федор Чалов вышел на 68-й минуте матча, Магомед Оздоев – на 77-й, представляющий «Арис» Магомед-Шапи Сулейманов появился на 74-й. Россиянам не удалось отметиться результативными действиями. Победный гол у воспитанника «Манчестер Сити» Ману Гарсии после сольного прохода и удара в ближний угол.
Спортс’’ эксклюзивно покажет следующий матч ПАОК в чемпионате Греции – 6 октября на выезде против «Левадиакоса». Начало – в 19:30 по московскому времени.
ПАОК внезапно проиграл «Арису» Шапи: Чалов и Оздоев не спасли. Вот полный матч с комментарием Керимова
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