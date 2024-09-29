ПАОК упустил 1-ю строчку в лиге Греции, проиграв «Арису». Чалов, Оздоев и Шапи вышли во 2-м тайме и не отметились результативными действиями

ПАОК упустил первую строчку в таблице чемпионата Греции.

Действующие чемпионы страны потерпели поражение от «Ариса » (0:1) на своем поле в 6-м туре.

«Олимпиакос » сравнялся с ними по очкам (по 13), победив «Атромитос » (2:0), и обошел за счет дополнительных показателей. Подняться на первое место есть шанс у АЕК – команда, набравшая 11 очков после 5 туров, сейчас встречается с «Панатинаикосом».

Федор Чалов вышел на 68-й минуте матча, Магомед Оздоев – на 77-й, представляющий «Арис» Магомед-Шапи Сулейманов появился на 74-й. Россиянам не удалось отметиться результативными действиями. Победный гол у воспитанника «Манчестер Сити» Ману Гарсии после сольного прохода и удара в ближний угол.

Спортс’’ эксклюзивно покажет следующий матч ПАОК в чемпионате Греции – 6 октября на выезде против «Левадиакоса». Начало – в 19:30 по московскому времени.

ПАОК внезапно проиграл «Арису» Шапи: Чалов и Оздоев не спасли. Вот полный матч с комментарием Керимова