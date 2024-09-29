Чемпионат Греции. ПАОК принимает «Арис». Прямая трансляция на Спортсе’’ с комментарием Керимова
В 6-м туре чемпионата Греции ПАОК принимает «Арис» в дерби.
Прямую трансляцию матча смотрите эксклюзивно на Спортсе’’. Комментатор – Эльвин Керимов.
Россияне Федор Чалов, Магомед Оздоев (оба – ПАОК) и Магомед-Шапи Сулейманов («Арис») начали игру в запасе.
Чемпионат Греции
6-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовано: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости