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Чемпионат Греции. ПАОК принимает «Арис». Прямая трансляция на Спортсе’’ с комментарием Керимова

В 6-м туре чемпионата Греции ПАОК принимает «Арис» в дерби.

Прямую трансляцию матча смотрите эксклюзивно на Спортсе’’. Комментатор – Эльвин Керимов.

Россияне Федор Чалов, Магомед Оздоев (оба – ПАОК) и Магомед-Шапи Сулейманов («Арис») начали игру в запасе.

Чемпионат Греции

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Греции

Статистика чемпионата Греции

Опубликовано: Sports
результаты
logoАрис
logoПАОК
logoвысшая лига Греция
logoМагомед Оздоев
logoЭльвин Керимов
logoМагомед-Шапи Сулейманов
logoФедор Чалов
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