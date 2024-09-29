Чемпионат Греции. ПАОК принимает «Арис». Прямая трансляция на Спортсе’’ с комментарием Керимова

В 6-м туре чемпионата Греции ПАОК принимает «Арис» в дерби.

Прямую трансляцию матча смотрите эксклюзивно на Спортсе’’. Комментатор – Эльвин Керимов.

Россияне Федор Чалов, Магомед Оздоев (оба – ПАОК) и Магомед-Шапи Сулейманов («Арис») начали игру в запасе.

Чемпионат Греции

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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