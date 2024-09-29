Салиба – лучший центральный защитник мира по версии FourFourTwo. Рюдигер – 2-й, Диаш – 5-й
Вильям Салиба признан FourFourTwo лучшим центральным защитником на данный момент.
Футболист «Арсенала» лидирует в списке, составленном британским журналом.
В десятку сильнейших вошли:
1. Вильям Салиба, «Арсенал».
2. Антонио Рюдигер, «Реал Мадрид».
3. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль».
4. Джон Стоунз, «Манчестер Сити».
5. Рубен Диаш, «Манчестер Сити».
6. Габриэл Магальяэс, «Арсенал».
7. Маркиньос, «ПСЖ».
8. Алессандро Бастони, «Интер».
9. Давид Алаба, «Реал Мадрид».
10. Натан Аке, «Манчестер Сити».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
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