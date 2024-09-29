Невилл про 0:3 «МЮ» с «Тоттенхэмом»: «Шокирует и отрезвляет, 1-й тайм – хуже некуда. В команду вложили гору денег, все игроки в хорошей форме – никаких оправданий быть не может»
Сегодня команда Эрика тен Хага крупно проиграла «Тоттенхэму» (0:3) на «Олд Траффорд» в матче 6-го тура АПЛ.
«За последние 10-12 лет я достаточно изучил «Манчестер Юнайтед», чтобы понять, что игру и результаты, подобные этому, нужно менять как можно скорее.
Снежный ком начинает катиться вниз и быстро набирает обороты. Эрик тен Хаг должен прямо сейчас обрубить это на корню, потому что этот матч шокирует и отрезвляет.
Перед матчем я говорил, что никаких оправданий быть не может. Все игроки в хорошей форме. Люк Шоу – единственный игрок, которого не хватает этой команде. Остальные доступны, они либо на поле, либо на скамейке запасных.
Целую гору денег потратили и вложили [в команду]. Первый тайм было абсолютно плачевным, хуже некуда», – сказал бывший игрок «МЮ».
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