xG «Тоттенхэма» в 1-м тайме – 2, «МЮ» – 0,34. «Шпоры» били в 4 раза чаще и владели мячом 62% времени
«Манчестер Юнайтед» уступает «Тоттенхэму» по всем основным показателям.
Команда Эрика тен Хага в 1-м тайме матча 6-го тура АПЛ нанесла три удара, два из которых пришлись в створ. «Шпоры» пробили 12 раз, точно – четырежды. Они сумели отличиться спустя 155 секунд после начала игры.
Количество ожидаемых голов у «Тоттенхэма» – 2, xG «МЮ» – 0,34. Также лондонцы больше владели мячом (61,7% времени) и подали два угловых (у манкунианцев их нет).
Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Хозяева остались в меньшинстве после удаления Бруну Фернандеша.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
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