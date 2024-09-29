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  • Анчелотти запретил игрокам спорить с судьей в дерби с «Атлетико»: тренеру «Реала» не понравилась ситуация с «Алавесом». Винисиуса попросили не отвлекаться от игры
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Анчелотти запретил игрокам спорить с судьей в дерби с «Атлетико»: тренеру «Реала» не понравилась ситуация с «Алавесом». Винисиуса попросили не отвлекаться от игры

Карло Анчелотти запретил игрокам «Реала» спорить с судьей на матче с «Атлетико».

Мадридское дерби пройдет сегодня на «Метрополитано» в рамках 8-го тура Ла Лиги.

По информации Marca, главный тренер «сливочных» был недоволен происходящим в прошлом матче с «Алавесом» (3:2), во время которого его команда постоянно протестовала против происходящего на поле и решений арбитра. По его мнению, по этой причине игрокам стало трудно контролировать игру. Анчелотти не хочет, чтобы нечто подобное повторилось ни при каких обстоятельствах.

В связи с этим он потребовал, чтобы футболисты сосредоточилась на мяче и не протестовали, жестикулировали и не подавали любые сигналы, которые могут быть восприняты как призыв к конфликтам.

Тренер обсудил вопрос в том числе с Винисиусом Жуниором, от которого Анчелотти ожидает особых результатов в дерби. Задача, поставленная тренером и окружением игрока, состоит в том, чтобы он понял, что происходящее вокруг него не должно отвлекать его от игры и ставить под угрозу ход встречи. Речь шла и о поведении вингера в матче с «Алавесом», в котором он получил желтую карточку за споры с арбитром.

Отмечается, что также в клубе не очень довольны взаимодействием с судьями Джуда Беллингема. Считается, что по ходу матчей он слишком много протестует. Однако отмечается, что он уже получил урок, когда был удален из-за агрессии в адрес арбитра в матче с «Валенсией» (2:2) в прошлом сезоне. 

Анчелотти о 3:2 с «Алавесом»: «60 минут «Реал» играл хорошо. Нам надо привыкать к новым правилам, мы получили 4-5 желтых за протесты – нужно этого избегать»

У Винисиуса 4 желтых в 9 матчах сезона за «Реал». Бразилец за споры с судьей получил предупреждение в игре с «Алавесом»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoсудьи
logoАлавес
logoВинисиус Жуниор
logoДжуд Беллингем
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