Пети предложил сделать Майну капитаном «МЮ»: «Бруну постоянно ноет и олицетворяет проблемы клуба»

Эммануэль Пети призвал «Манчестер Юнайтед» поменять капитана.

«Я смотрю на состав и не вижу лидеров. Лучшими игроками «МЮ» пока были такие футболисты, как Алехандро Гарначо и Кобби Майну .

Это был бы смелый шаг, но на месте Эрика тен Хага я бы, возможно, назначил бы Майну, будущее клуба, своим капитаном. Он молод, но он англичанин, он уже закрепляется в национальной сборной. Фанаты на «Олд Траффорд» им гордятся.

Возможно, Эрику тен Хагу нужно дать понять тем, кто играет ниже своего уровня, что он готов бороться вместе с теми, кто готов бороться вместе с ним.

Бруну для меня стал игроком, который олицетворяет проблемы «Юнайтед ». Он хороший футболист, но большую часть времени мне не нравится его поведение на поле.

Он ведет себя как примадонна. Ни помощи партнерам, ни поддержки, когда дела идут плохо. Когда у «МЮ» проблемы, он постоянно ноет, показывает свое разочарование. Не этого ждешь от капитана.

Когда игрок, который должен быть лидером, ведет себя таким образом, это сказывается на остальных – и это не может пойти на пользу», – отметил бывший хавбек сборной Франции в интервью Top Offshore Sportsbooks.