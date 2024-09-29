«МЮ» пропустил спустя 155 секунд в матче с «Тоттенхэмом» – так рано команде тен Хага не забивали в АПЛ с августа 2023-го

«МЮ» пропустил свой самый быстрый гол в АПЛ с прошлого года.

В матче 6-го тура хавбек «Тоттенхэма » Бреннан Джонсон открыл счет спустя 155 секунд после стартового свистка. Этот пропущенный гол стал для «Манчестер Юнайтед» самым быстрым в АПЛ с августа 2023 года – тогда манкунианцы пропустили от «Ноттингем Форест » спустя 88 секунд после начала игры.

Кроме того, «Тоттенхэм» забил самый быстрый гол на «Олд Траффорд » в лиге за последние 12 лет – в сентябре 2012 года лондонцы забили в ворота «Манчестер Юнайтед» на выезде спустя 113 секунд.

«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм». 0:1 – Джонсон забил на 3-й минуте! Онлайн-трансляция