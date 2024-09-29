«МЮ» пропустил спустя 155 секунд в матче с «Тоттенхэмом» – так рано команде тен Хага не забивали в АПЛ с августа 2023-го
«МЮ» пропустил свой самый быстрый гол в АПЛ с прошлого года.
В матче 6-го тура хавбек «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон открыл счет спустя 155 секунд после стартового свистка. Этот пропущенный гол стал для «Манчестер Юнайтед» самым быстрым в АПЛ с августа 2023 года – тогда манкунианцы пропустили от «Ноттингем Форест» спустя 88 секунд после начала игры.
Кроме того, «Тоттенхэм» забил самый быстрый гол на «Олд Траффорд» в лиге за последние 12 лет – в сентябре 2012 года лондонцы забили в ворота «Манчестер Юнайтед» на выезде спустя 113 секунд.
«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм». 0:1 – Джонсон забил на 3-й минуте! Онлайн-трансляция
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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