На «Анжи-Арене» отключался свет из-за нагрузки на инженерные сети. Из-за шквалистого ветра отменена программа перед матчем двух «Динамо»
Игра «Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва пройдет в непростых погодных условиях.
«Матч ТВ» передает, что из-за шквалистого ветра была отменена предматчевая программа. Вечером порывы, как прогнозируется, будут достигать 13-15 метров в секунду.
На «Анжи-Арене» за два часа до начала встречи отключался свет – это в дагестанском клубе связывают с высокой нагрузкой на инженерные сети вокруг стадиона.
В «Динамо» Махачкала сообщили, что погода не помешает проведению игры. На случай форс-мажора на стадионе предусмотрены дополнительные генераторы.
«Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва. Тюкавин, Нгамале и Касинтура играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости