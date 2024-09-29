На «Анжи-Арене» отключался свет из-за нагрузки на инженерные сети. Из-за шквалистого ветра отменена программа перед матчем двух «Динамо»

Игра «Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва пройдет в непростых погодных условиях.

«Матч ТВ » передает, что из-за шквалистого ветра была отменена предматчевая программа. Вечером порывы, как прогнозируется, будут достигать 13-15 метров в секунду.

На «Анжи-Арене» за два часа до начала встречи отключался свет – это в дагестанском клубе связывают с высокой нагрузкой на инженерные сети вокруг стадиона.

В «Динамо » Махачкала сообщили, что погода не помешает проведению игры. На случай форс-мажора на стадионе предусмотрены дополнительные генераторы.

«Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва. Тюкавин, Нгамале и Касинтура играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00