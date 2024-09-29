«Локо» заслуженно набирает очки и наравне с «Краснодаром» на вершине таблицы. В начале сезона это было трудно предсказать». Аршавин о гонке в РПЛ
После 10 туров железнодорожники делят первое место с «Краснодаром», опережая «Зенит» на одно очко.
«В начале сезона было трудно предсказать, что «Локомотив» будет так высоко и уверенно идти. Они абсолютно заслуженно набирают очки и то, что они наравне с «Краснодаром» оказались на вершине таблицы, тоже заслуженно.
«Локомотив» ловил «Спартак» на быстрых контратаках и победил (3:1). Но я бы сказал о том, что «Спартак» вышел играть по схеме 4–4–2 с Николсоном и Угальде в нападении, поэтому когда они доходили до чужой штрафной, напрашивались навесы, но игроки убирали мяч под себя, пытались разыгрывать его и совершали потери.
Я не увидел, почему Станкович выбрал данную схему и идеи, как они в этой системе хотели играть и забить. Барко был слишком далеко от штрафной, он таскал мяч, но до опасных моментов дело не доходило», — сказал заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию.
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