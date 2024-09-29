Директор «Локо» Ульянов: «Вы, журналисты, сильно душите Батракова, ждете от 19-летнего парня сверхъестественного в каждом матче»
В «Локомотиве» высказались о внимании журналистов к Алексею Батракову.
В субботу «Локо» обыграл «Спартак» (3:1) в 10-м туре Мир РПЛ. Батраков отметился голевой передачей. На счету 19‑летнего хавбека 7 голов и 6 ассистов в 10 матчах чемпионата.
– Батраков со «Спартаком» был не так ярок, но все равно отметился голевой. Довольны, как он выглядел на фоне топ‑клуба?
– Алексей своей игрой поднял планку очень высоко, да и вы, журналисты, его сильно душите в этом направлении – каждый матч ждете от 19‑летнего парня чего‑то сверхъестественного.
Но если разобрать его игру, то Батраков действует не только при созидании голов, он полезен и при оборонительных действиях. Он выполняет те задачи, которые перед ним ставятся на футбольном поле, – сказал спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов.
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости