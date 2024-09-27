  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Фото
36

Форвард «Милана» Мората подстригся налысо

Альваро Мората подстригся почти под ноль.

Сегодня новую прическу нападающего «Милана» выложил в инстаграме его партнер по клубу Тео Эрнандес.

Некоторые болельщики также успели оценить новый имидж испанца перед вчерашней тренировкой команды. Мората успел сфотографироваться и раздать автографы.

Испанский форвард присоединился к «россонери» этим летом. На его счету 3 матча и 1 гол в текущем сезоне Серии А.

Фото: instagram.com/stories/theo3hernandez

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Тео Эрнандеса
logoМилан
logoсерия А Италия
logoСборная Испании по футболу
logoАльваро Мората
соцсети
logoТео Эрнандес
logoстиль
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд примет «Бохум», в субботу «Бавария» сыграет с «Байером» 
6сегодня, 07:42
Личка о судействе в РПЛ: «Не разочаровывает, в АПЛ иногда хуже ошибаются. Нравится как судят в Бразилии, Аргентине. Арбитр говорит: «Вставай» – и больше на игрока не реагирует»
422 минуты назад
Черданцев об игре «Краснодар» – «Зенит»: «Счету 0:0 не удивлюсь, матч получится незрелищным. Питерцев устроит ничья, а у хозяев будут проблемы со взломом обороны»
728 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» против «Лечче», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу 
4сегодня, 09:30
Чемпионат России. «Рубин» в гостях у «Факела», «Оренбург» – «Пари НН», в субботу «Зенит» сыграет с «Краснодаром», «Спартак» – с «Локо»
137сегодня, 13:30Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» отменил выступление певицы в перерыве мадридского дерби из-за ее симпатий к «Реалу»
4 минуты назад
Экс-форвард «Рубина» Милошевич возглавил «Партизан». Клуб идет 9-м в Сербии после 0:4 от «Црвены Звезды»
114 минут назадФото
Каррера после увольнения из «Асколи»: «Рассмотрю предложение из России, если поступит. Готов к новым вызовам»
616 минут назад
«Оренбург» – «Пари НН». 0:1 – Царукян забил на 45-й. Онлайн-трансляция
317 минут назадLive
«Милан» – «Лечче». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
218 минут назад