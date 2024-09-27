Форвард «Милана» Мората подстригся налысо

Альваро Мората подстригся почти под ноль.

Сегодня новую прическу нападающего «Милана » выложил в инстаграме его партнер по клубу Тео Эрнандес .

Некоторые болельщики также успели оценить новый имидж испанца перед вчерашней тренировкой команды. Мората успел сфотографироваться и раздать автографы.

Испанский форвард присоединился к «россонери» этим летом. На его счету 3 матча и 1 гол в текущем сезоне Серии А.

Фото: instagram.com/stories/theo3hernandez