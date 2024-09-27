Форвард «Милана» Мората подстригся налысо
Альваро Мората подстригся почти под ноль.
Сегодня новую прическу нападающего «Милана» выложил в инстаграме его партнер по клубу Тео Эрнандес.
Некоторые болельщики также успели оценить новый имидж испанца перед вчерашней тренировкой команды. Мората успел сфотографироваться и раздать автографы.
Испанский форвард присоединился к «россонери» этим летом. На его счету 3 матча и 1 гол в текущем сезоне Серии А.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Тео Эрнандеса
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