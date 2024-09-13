Де Йонг вернется к тренировкам в общей группе «Барселоны». Он не играет с апреля
Френки де Йонг вернется в общую группу «Барселоны» на следующей неделе.
Как сообщает Mundo Deportivo, в последние несколько дней голландский хавбек тренировался индивидуально, демонстрируя хорошую динамику. Футболист чувствует себя хорошо.
Поначалу он будет проводить в общей группе только часть занятия, а затем уже перейдет на полноценную работу с партнерами.
Напомним, де Йонг не играл с 21 апреля из-за травмы голеностопа.
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
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