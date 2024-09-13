Де Йонг вернется к тренировкам в общей группе «Барселоны». Он не играет с апреля

Френки де Йонг вернется в общую группу «Барселоны» на следующей неделе.

Как сообщает Mundo Deportivo, в последние несколько дней голландский хавбек тренировался индивидуально, демонстрируя хорошую динамику. Футболист чувствует себя хорошо.

Поначалу он будет проводить в общей группе только часть занятия, а затем уже перейдет на полноценную работу с партнерами.

Напомним, де Йонг не играл с 21 апреля из-за травмы голеностопа.