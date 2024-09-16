Де Йонг частично тренировался в общей группе «Барсы». Хавбек не играл с апреля

Френки де Йонг вернулся в общую группу «Барселоны».

Нидерландский хавбек провел часть тренировки совместно с остальными игроками команды. Сегодняшняя тренировка носила восстановительный характер. Вчера «Барселона » сыграла с «Жироной» (4:1) в матче Ла Лиги . В четверг каталонцам предстоит встретиться с «Монако» на выезде в рамках Лиги чемпионов.

Напомним, де Йонг не играл с апреля из-за травмы голеностопа.

Фото: fcbarcelona.com