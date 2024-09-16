Де Йонг частично тренировался в общей группе «Барсы». Хавбек не играл с апреля
Френки де Йонг вернулся в общую группу «Барселоны».
Нидерландский хавбек провел часть тренировки совместно с остальными игроками команды. Сегодняшняя тренировка носила восстановительный характер. Вчера «Барселона» сыграла с «Жироной» (4:1) в матче Ла Лиги. В четверг каталонцам предстоит встретиться с «Монако» на выезде в рамках Лиги чемпионов.
Напомним, де Йонг не играл с апреля из-за травмы голеностопа.
Фото: fcbarcelona.com
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Барселоны»
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