Карпукас о Глушенкове: «Своеобразный, к нему надо найти подход. Но если получается, то у вас в команде космический футболист. Просто топ!»

Артем Карпукас сказал, что при правильном подходе Максим Глушенков – это космос.

В текущем сезоне Мир РПЛ 25-летний полузащитник, перешедший в «Зенит » из «Локомотива», забил 7 мячей в 6 играх.

– Благодаря Батракову команда почти не заметила ухода Максима Глушенкова. Многие говорят, что Макс – очень сложный человек.

– Своеобразный, к нему надо найти подход. Но если получается, то у вас в команде появляется космический футболист. Просто топ! Он мог перед тренировкой не размяться, выйти, прокинуть между ногами, забить в девять - и два раза так повторить. Очень сильный футболист!

– А как человек?

– С ним всегда можно поговорить. Он из тех людей, кто раскрывается в своей компании. В целом он молчаливый, скромный, добрый. Но не такой, как Тикнизян , – у этого рот не закрывается, ха-ха! – сказал полузащитник «Локомотива ».