Карпукас о Глушенкове: «Своеобразный, к нему надо найти подход. Но если получается, то у вас в команде космический футболист. Просто топ!»
Артем Карпукас сказал, что при правильном подходе Максим Глушенков – это космос.
В текущем сезоне Мир РПЛ 25-летний полузащитник, перешедший в «Зенит» из «Локомотива», забил 7 мячей в 6 играх.
– Благодаря Батракову команда почти не заметила ухода Максима Глушенкова. Многие говорят, что Макс – очень сложный человек.
– Своеобразный, к нему надо найти подход. Но если получается, то у вас в команде появляется космический футболист. Просто топ! Он мог перед тренировкой не размяться, выйти, прокинуть между ногами, забить в девять - и два раза так повторить. Очень сильный футболист!
– А как человек?
– С ним всегда можно поговорить. Он из тех людей, кто раскрывается в своей компании. В целом он молчаливый, скромный, добрый. Но не такой, как Тикнизян, – у этого рот не закрывается, ха-ха! – сказал полузащитник «Локомотива».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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