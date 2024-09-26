«Слуцкий – один из сильнейших тренеров в мире». Миланов про Леонида

Георги Миланов назвал Леонида Слуцкого одним из сильнейших тренеров мира.

«Слуцкий – один из сильнейших тренеров в мире.

Он очень много помогал мне, когда я пришел молодым игроком в ЦСКА. Помог адаптироваться в команде, привыкнуть к новой для себе схеме.

Я ему очень благодарен за все, что сделал для моей карьеры. Но за работой Леонида Викторовича сейчас не особо слежу. Чемпионат Китая мне не очень интересен», – сказал смеясь бывший футболист ЦСКА и сборной Болгарии Миланов, играющий за бухарестское «Динамо ».