«Слуцкий – один из сильнейших тренеров в мире». Миланов про Леонида
Георги Миланов назвал Леонида Слуцкого одним из сильнейших тренеров мира.
«Слуцкий – один из сильнейших тренеров в мире.
Он очень много помогал мне, когда я пришел молодым игроком в ЦСКА. Помог адаптироваться в команде, привыкнуть к новой для себе схеме.
Я ему очень благодарен за все, что сделал для моей карьеры. Но за работой Леонида Викторовича сейчас не особо слежу. Чемпионат Китая мне не очень интересен», – сказал смеясь бывший футболист ЦСКА и сборной Болгарии Миланов, играющий за бухарестское «Динамо».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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