Семак про 0:2 с «Краснодаром»: «Может, и хорошо, что «Зенит» проиграл, чтобы фон мнимой легкости побед улетучился. Цельной игры не получилось, ошибались в простых ситуациях»

Сергей Семак допустил, что поражение от «Краснодара» пойдет «Зениту» на пользу.

– К сожалению, цельной игры у нас не получилось. Может быть, с начала первого тайма минут пять неплохо контролировали, что-то получалось в атаке. В дальнейшем игра, к сожалению, испортилась: ошибались в простых ситуациях при выходе из обороны в атаку – и «Краснодар » уже владел преимуществом.

Явных голевых моментов, наверное, не было. Обе команды неплохо оборонялись, но, к сожалению, мы очень грубо ошиблись, причем в конце матча. Конечно, времени осталось мало. Второй мяч – уже оголили тылы и пропустили быструю атаку на 96-й минуте. Можно о нем не говорить.

Но по ходу матча, конечно, недостаточно создавали, и стандарты были не особо опасные в нашем исполнении. Многое сегодня не получалось, но такая игра – до ошибки. И, к сожалению, эту ошибку сделали мы.

– Это первое поражение «Зенита» в сезоне, тем более с таким принципиальным соперником. Что это будет значить для команды?

– Сезон еще длинный, и сейчас мы на одно очко уступаем. Вся борьба впереди. Конечно, мы это понимаем.

Сегодня мы проиграли. К сожалению, упустили первое место. Значит, дальше нужно работать, чтобы вернуться в лидеры.

Кардинально ничего не изменилось. Может быть, и хорошо, что проиграли, чтобы фон мнимой легкости побед улетучился и мы продолжили работать так, как мы это обычно делаем, – сказал главный тренер «Зенита».