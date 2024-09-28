Аршавин о поражении «Зенита» от «Краснодара»: «Не надо паниковать, нужно засучить рукава и набирать свои очки. Невозможно пройти весь сезон без потерь»
Андрей Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Краснодара».
Матч 10-го тура Мир РПЛ закончился победой «быков» со счетом 2:0.
«Я бы не сказал, что счет не по игре. В первом тайме преимущество было на стороне «Краснодара», во втором – у «Зенита». В этот раз чаша весов склонилась в сторону «Краснодара» из‑за ошибки, но, с другой стороны, «Зениту» же невозможно все выигрывать. Думаю, «Зениту» нужно оставаться спокойным, а «Краснодар» поздравить с победой и Днем города.
«Зениту» не надо паниковать, нужно засучить рукава и набирать свои очки. Впереди еще 20 туров. Очевидно, что невозможно пройти весь сезон без потерь. Через два‑три тура нужно восстановить статус‑кво и опять взойти на первую строчку», – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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