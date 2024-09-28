  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапочкин о наступе Тормены на пах Гонду: «Непонятно, почему нет удаления и почему не вмешался ВАР. Тут не надо даже продавливания»
10

Лапочкин о наступе Тормены на пах Гонду: «Непонятно, почему нет удаления и почему не вмешался ВАР. Тут не надо даже продавливания»

Витор Тормена должен был получить красную в матче с «Зенитом», считает экс-судья.

На 14-й минуте матча 10-го тура Мир РПЛ защитник «Краснодара» наступил на область паха форварду Лусиано Гонду, лежащему на газоне. За это арбитр Алексей Сухой показал бразильцу желтую карточку.

«Мне кажется, что не может быть двух мнений. Если это было сделано случайно, то не фол и не карточка, если же умышленно наступил, то красная карточка за агрессивное поведение.

Мяча рядом не было, футболист «Краснодара» наступает на пах. Тут не надо даже продавливания. Непонятно, почему нет удаления и почему не вмешался ВАР», – сказал Сергей Лапочкин

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoКраснодар
logoСергей Лапочкин
logoАлексей Сухой
logoМатч ТВ
logoВитор Тормена
logoЛусиано Гонду
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Краснодар» – «Зенит». 1:0 – Кордоба забил на 88-й после ошибки Караваева! Онлайн-трансляция
1424 минуты назадLive
Артета о 4:2 с «Лестером»: «Доволен тем, как «Арсенал» играл и доминировал весь матч. Особенно реакцией после двух неожиданных пропущенных»
7 минут назад
Гонду не забил в РПЛ впервые за 4 матча. У форварда «Зенита» 4 гола в турнире
110 минут назад
Какой клуб зарабатывает больше всех в мире? Тест про футбол и деньги
22 минуты назадСпецпроект
Дзюба забил 230-й гол в карьере. До рекорда Кержакова – 3 мяча
1728 минут назад
У «Ювентуса» 4 победы и 3 ничьих при Мотте. Туринцы не пропускают в Серии А с прошлого сезона
729 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» крупно обыграл «Дженоа», «Интер» победил «Удинезе», «Аталанта» в гостях у «Болоньи»
4829 минут назад
Дзюба забил первый гол за «Акрон» – «Ростову» Карпина. У 36-летнего форварда 1+3 в 3 матчах РПЛ
4341 минуту назад
«Меня уже в бомжи записывали, но я с «Зенитом» никаких соглашений не подписывал, даже предварительных». Нигматуллин о разделе имущества после развода
2158 минут назад
Зарема Салихова: «Лучшая покупка руководства – блогеры, рассказывающие, как прекрасен «Спартак». Все построено на вранье у этих управленцев, но футбол не обмануть. Результат на табло»
26сегодня, 17:18
Ко всем новостям
Последние новости
Ямаль – в запасе «Барсы» на игру с «Осасуной». 17-летний вингер не выйдет в старте впервые с Евро, у него был ушиб в прошлом туре
8 минут назад
Мареска назвал Палмера лучшим игроком АПЛ: «Но он простой и скромный парень – для меня это главное»
213 минут назад
«Осасуна» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
717 минут назад
«Монако» – «Монпелье». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
17 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Холуда», «Аль-Фатех» и «Аль-Охдуд» сыграли 2:4
921 минуту назадLive
«Ювентус» разгромил «Дженоа» на выезде благодаря дублю Влаховича и голу Консейсау – 3:0
5229 минут назад
«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль». 1:2 – Салах забил с пенальти. Онлайн-трансляция
431 минуту назадLive
Николаев о пенальти «Спартака» в ворота «Локо»: «Решение справедливое. Карпукас рисковал, пытаясь сыграть в мяч и выставляя ногу на пути Бонгонда»
733 минуты назад
«Пари НН» и Гончаренко намерены встретиться в ближайшие дни. Со Слишковичем уже пообщались (Legalbet)
241 минуту назад
«Краснодар» превзошел «Зенит» по ударам, владению и угловым после 1-го тайма. У петербуржцев ни одного удара в створ
445 минут назад