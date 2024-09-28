Лапочкин о наступе Тормены на пах Гонду: «Непонятно, почему нет удаления и почему не вмешался ВАР. Тут не надо даже продавливания»

Витор Тормена должен был получить красную в матче с «Зенитом», считает экс-судья.

На 14-й минуте матча 10-го тура Мир РПЛ защитник «Краснодара» наступил на область паха форварду Лусиано Гонду , лежащему на газоне. За это арбитр Алексей Сухой показал бразильцу желтую карточку.

«Мне кажется, что не может быть двух мнений. Если это было сделано случайно, то не фол и не карточка, если же умышленно наступил, то красная карточка за агрессивное поведение.

Мяча рядом не было, футболист «Краснодара » наступает на пах. Тут не надо даже продавливания. Непонятно, почему нет удаления и почему не вмешался ВАР», – сказал Сергей Лапочкин .