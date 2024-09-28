Лапочкин о наступе Тормены на пах Гонду: «Непонятно, почему нет удаления и почему не вмешался ВАР. Тут не надо даже продавливания»
Витор Тормена должен был получить красную в матче с «Зенитом», считает экс-судья.
На 14-й минуте матча 10-го тура Мир РПЛ защитник «Краснодара» наступил на область паха форварду Лусиано Гонду, лежащему на газоне. За это арбитр Алексей Сухой показал бразильцу желтую карточку.
«Мне кажется, что не может быть двух мнений. Если это было сделано случайно, то не фол и не карточка, если же умышленно наступил, то красная карточка за агрессивное поведение.
Мяча рядом не было, футболист «Краснодара» наступает на пах. Тут не надо даже продавливания. Непонятно, почему нет удаления и почему не вмешался ВАР», – сказал Сергей Лапочкин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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