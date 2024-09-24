Аршавин об РПЛ: «Зенит» – главный претендент на чемпионство. «Краснодар», «Локомотив», «Динамо», «Спартак» и ЦСКА составят конкуренцию»
Андрей Аршавин назвал команды, которые могут составить конкуренцию «Зениту».
– «Зенит» мощно начал сезон, но затем были трудные матчи со «Спартаком» и ЦСКА, где команда Семака не была лучше соперника. Несмотря на это, у вас по-прежнему нет сомнений, что «Зенит» станет чемпионом?
– Не знаю, как будет, но пока все равно, безусловно, «Зенит» – главный претендент на чемпионство.
– Кто основные конкуренты?
– Команды со второго по шестое место: «Краснодар», «Локомотив», «Динамо», «Спартак» и ЦСКА. Все они будут претендовать [на чемпионство].
Сейчас очень большая разница между первыми и последними шестью командами в таблице. Лидеры будут редко терять очки в матчах с аутсайдерами, – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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