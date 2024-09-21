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Аршавин считает, что Батраков, Козлов и Москвичев усилили бы «Зенит» 

Андрей Аршавин высказался о возможном усилении «Зенита» российскими игроками.

— Какие российские футболисты могут сделать «Зенит» еще сильнее? Молодой Батраков из «Локомотива» или кто-то еще?

— Он в том числе. Думаю, наш Данька Козлов тоже может сделать наш «Зенит» сильнее, Богдан Москвичев может сделать «Зенит» сильнее, — сказал заместитель гендиректора «Зенита».

Воспитанники «Зенита» Козлов и Москвичев выступают за «Краснодар» и «Оренбург» соответственно.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛокомотив
logoЗенит
logoАндрей Аршавин
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
logoКраснодар
logoДанила Козлов 2005
logoБогдан Москвичев
logoАлексей Батраков
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