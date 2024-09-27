Черданцев об игре «Краснодар» – «Зенит»: «Счету 0:0 не удивлюсь, матч получится незрелищным. Питерцев устроит ничья, а у хозяев будут проблемы со взломом обороны»
Георгий Черданцев дал прогноз на матч «Краснодар» – «Зенит».
Встреча лидеров Мир РПЛ пройдет 28 сентября в Краснодаре в рамках десятого тура.
«Матч получится незрелищным. «Зенит» на этом выезде устроит и ничья, он будет играть от обороны. Можно будет играть длинными передачами на Соболева.
Я думаю, что это будет закрытая игра со стороны «Зенита», им нет смысла раскрываться. Они здорово обороняются, пропустили всего два мяча.
Не удивлюсь, если матч закончится со счетом 0:0. У «Краснодара» точно будут проблемы со взломом обороны», – сказал комментатор Георгий Черданцев.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости