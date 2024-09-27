Черданцев об игре «Краснодар» – «Зенит»: «Счету 0:0 не удивлюсь, матч получится незрелищным. Питерцев устроит ничья, а у хозяев будут проблемы со взломом обороны»

Георгий Черданцев дал прогноз на матч «Краснодар» – «Зенит».

Встреча лидеров Мир РПЛ пройдет 28 сентября в Краснодаре в рамках десятого тура.

«Матч получится незрелищным. «Зенит » на этом выезде устроит и ничья, он будет играть от обороны. Можно будет играть длинными передачами на Соболева.

Я думаю, что это будет закрытая игра со стороны «Зенита», им нет смысла раскрываться. Они здорово обороняются, пропустили всего два мяча.

Не удивлюсь, если матч закончится со счетом 0:0. У «Краснодара » точно будут проблемы со взломом обороны», – сказал комментатор Георгий Черданцев .