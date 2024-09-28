Гонду не забил в РПЛ впервые за 4 матча. У форварда «Зенита» 4 гола в турнире

Прервалась голевая серия Лусиано Гонду в Мир РПЛ.

Нападающий «Зенита » не сумел поразить ворота «Краснодара » в 10-м туре чемпионата России (0:0, второй тайм). Аргентинца заменили на 67-й минуте.

В трех предыдущих матчах этого турнира Гонду забил 4 мяча: 2 в ворота «Пари НН», по одному – ЦСКА и «Факелу».

Статистику 23-летнего форварда можно найти здесь .