«Краснодар» превзошел «Зенит» по ударам, владению и угловым после 1-го тайма. У петербуржцев ни одного удара в створ
«Краснодар» превзошел «Зенит» по статистическим показателям после 1-го тайма.
Команды встречаются в рамках 10-го тура Мир РПЛ в Краснодаре (0:0, второй тайм).
По итогам первой половины «Краснодар» нанес по воротам «Зенита» 9 ударов, из которых 2 в створ. У «Зенита» 2 попытки, ни одной точной.
«Быки» подали 5 угловых, петербуржцы – 0.
Также команда Мурада Мусаева больше владела мячом – 57% против 43% у «Зенита».
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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