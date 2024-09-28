«Краснодар» превзошел «Зенит» по ударам, владению и угловым после 1-го тайма. У петербуржцев ни одного удара в створ

«Краснодар» превзошел «Зенит» по статистическим показателям после 1-го тайма.

Команды встречаются в рамках 10-го тура Мир РПЛ в Краснодаре (0:0, второй тайм).

По итогам первой половины «Краснодар» нанес по воротам «Зенита» 9 ударов, из которых 2 в створ. У «Зенита» 2 попытки, ни одной точной.

«Быки» подали 5 угловых, петербуржцы – 0.

Также команда Мурада Мусаева больше владела мячом – 57% против 43% у «Зенита».

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.