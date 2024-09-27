Президент «Баварии»: «Нам нравится стиль Компани. Игроки хотят забить 5-й и 6-й гол, даже когда ведут в счете. Мы более активны и агрессивны»
Президент «Баварии» высоко отозвался о Венсане Компани.
– Учитывая доминирующий стиль игры, некоторые болельщики «Баварии» вспоминают времена Пепа Гвардиолы.
– Подписав контракт с Венсаном, мы ужинали с ним, и он сказал, что хочет играть в привлекательный, успешный футбол с большим количеством голов. Но он также отметил, что не все может получиться сразу. Однако нам нравится стиль, который предпочитает Венсан.
Очень здорово снова наблюдать за «Баварией». Сегодня наши игроки хотят забить пятый или шестой гол, даже когда они ведут в счете. Есть конкуренция, каждый игрок знает, что он должен проявить себя, мы более активны и агрессивны на поле. Это заметно, и это, безусловно, заслуга тренера, – сказал Герберт Хайнер в интервью AZ.
Опубликовано: Sports
Источник: Bayern & Germany
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