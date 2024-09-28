«#######! Есть потенциал стать чемпионами». Гильерме о «Локомотиве» после 3:1 со «Спартаком»

Гильерме оценил игру «Локомотива» в матче со «Спартаком» (3:1).

– Как тебе «Локомотив»?

– ####### (офигенно)!

– Смогут стать чемпионами?

– Потенциал есть, – сказал бывший вратарь «Локомотива».

Железнодорожники на данный момент возглавляют турнирную таблицу РПЛ с 24 очками. «Зенит» может опередить по итогам матча с «Краснодаром».