«#######! Есть потенциал стать чемпионами». Гильерме о «Локомотиве» после 3:1 со «Спартаком»
Гильерме оценил игру «Локомотива» в матче со «Спартаком» (3:1).
– Как тебе «Локомотив»?
– ####### (офигенно)!
– Смогут стать чемпионами?
– Потенциал есть, – сказал бывший вратарь «Локомотива».
Железнодорожники на данный момент возглавляют турнирную таблицу РПЛ с 24 очками. «Зенит» может опередить по итогам матча с «Краснодаром».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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