  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «#######! Есть потенциал стать чемпионами». Гильерме о «Локомотиве» после 3:1 со «Спартаком»
30

«#######! Есть потенциал стать чемпионами». Гильерме о «Локомотиве» после 3:1 со «Спартаком»

Гильерме оценил игру «Локомотива» в матче со «Спартаком» (3:1).

Как тебе «Локомотив»?

– ####### (офигенно)!

Смогут стать чемпионами?

– Потенциал есть, – сказал бывший вратарь «Локомотива».

Железнодорожники на данный момент возглавляют турнирную таблицу РПЛ с 24 очками. «Зенит» может опередить по итогам матча с «Краснодаром».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoГильерме
logoСпорт-Экспресс
брань
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Галактионов о хищнике, учуявшем мясо: «Кусочек «Локо» сегодня откусил. Вкус победы есть – нужно дальше это развивать»
19сегодня, 16:36
Карпукас о «Локо»: «Хотим доказать, что в России есть хорошие футболисты. И что легионеры не доминируют в РПЛ»
17сегодня, 16:35
«Приятного аппетита! 😋». «Локо» выложил слова Галактионова про хищника и запах мяса после победы над «Спартаком»
6сегодня, 16:34Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Краснодар» – «Зенит». Клаудиньо и Кордоба играют, Соболев вышел на 76-й. Онлайн-трансляция
12412 минут назадLive
Артета о 4:2 с «Лестером»: «Доволен тем, как «Арсенал» играл и доминировал весь матч. Особенно реакцией после двух неожиданных пропущенных»
5 минут назад
Гонду не забил в РПЛ впервые за 4 матча. У форварда «Зенита» 4 гола в турнире
18 минут назад
Какой клуб зарабатывает больше всех в мире? Тест про футбол и деньги
20 минут назадСпецпроект
Дзюба забил 230-й гол в карьере. До рекорда Кержакова – 3 мяча
1726 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Ямаль – в запасе «Барсы» на игру с «Осасуной». 17-летний вингер не выйдет в старте впервые с Евро, у него был ушиб в прошлом туре
6 минут назад
Мареска назвал Палмера лучшим игроком АПЛ: «Но он простой и скромный парень – для меня это главное»
111 минут назад
«Осасуна» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
715 минут назад
«Монако» – «Монпелье». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
15 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Холуда», «Аль-Фатех» и «Аль-Охдуд» сыграли 2:4
919 минут назадLive