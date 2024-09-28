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Карпукас о «Локо»: «Хотим доказать, что в России есть хорошие футболисты. И что легионеры не доминируют в РПЛ»

Артем Карпукас прокомментировал победу над «Спартаком».

«Локомотив» выиграл матч 10-го тура Мир РПЛ со счетом 3:1. 

– Тяжелый матч, у них достаточно сильный уровень игроков. Но мы ничего не дали им сделать. Не так много у них было моментов, так что заслуженно победили. А на контратаках могли и еще поймать свой шанс.

– В прошлом матче говорил, что давал пас «на чуйку». А сегодня в эпизоде со вторым голом?

– Тоже «на чуйку». Но я видел, что рядом с Воробьевым был игрок [«Спартака»], поэтому давал просто на пустую зону, надеясь, что там кто‑то из наших есть. Думаю, что вся эта комбинация показывает уровень игроков, которые собраны в «Локомотиве» сегодня.

– «Локомотив» ставит на воспитанников, «Спартак» – на дорогих легионеров. Выходит, первая тактика на сегодня сильнее?

– Смотря на каких российских игроков ставить. Мы своим примером хотим доказать, что в России есть футбол, есть хорошие футболисты. И то, что легионеры не доминируют в РПЛ: у нас есть игроки, которые тоже умеют играть в футбол, – сказал полузащитник «Локомотива». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Воробьев
logoМатч ТВ
logoАртем Карпукас
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