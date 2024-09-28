«Приятного аппетита! 😋». «Локо» выложил слова Галактионова про хищника и запах мяса после победы над «Спартаком»
«Локомотив» выложил слова Галактионова про хищника и мясо после победы в дерби.
Железнодорожники обыграли «Спартак» в 10-м туре Мир РПЛ (3:1).
26 августа после победы над «Ростовом» в 6-м туре и выхода на 1-е место в турнирной таблице главный тренер «Локомотива» заявил: «Когда хищник чует запах мяса, хочется его есть и двигаться вперед».
Пресс-служба железнодорожников после победы над «Спартаком» опубликовала этот отрывок, сопроводив его подписью «Приятного аппетита! 😋»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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