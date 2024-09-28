Галактионов о хищнике, учуявшем мясо: «Кусочек «Локо» сегодня откусил. Вкус победы есть – нужно дальше это развивать»
Михаилу Галактионову напомнили фразу о хищнике после победы над «Спартаком».
– Есть ощущение, что вот этот запал «Локомотива» может пропасть. Потому что состав слишком уж молодой. Как вы это видите?
– Мы видели очень много примеров, когда опытная команда не давала результат. Самое главное – сегодня я вижу, как ребята работают. Как они выполняют то, на что мы делаем акцент, на наших принципах игры. Ну и плюс играем сердцем. Спасибо всем болельщикам за поддержку.
– Усилился ли аппетит у «Локомотива»? В прошлый раз вы сказали, что аппетит у хищника, вкусившего мяса, только усиливается.
– Думаю, кусочек мы сегодня откусили. Свой кусок. Вкус победы есть – нужно дальше это развивать, – заявил главный тренер «Локомотива».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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