Галактионов о хищнике, учуявшем мясо: «Кусочек «Локо» сегодня откусил. Вкус победы есть – нужно дальше это развивать»

Михаилу Галактионову напомнили фразу о хищнике после победы над «Спартаком».

– Есть ощущение, что вот этот запал «Локомотива» может пропасть. Потому что состав слишком уж молодой. Как вы это видите?

– Мы видели очень много примеров, когда опытная команда не давала результат. Самое главное – сегодня я вижу, как ребята работают. Как они выполняют то, на что мы делаем акцент, на наших принципах игры. Ну и плюс играем сердцем. Спасибо всем болельщикам за поддержку.

– Усилился ли аппетит у «Локомотива»? В прошлый раз вы сказали, что аппетит у хищника, вкусившего мяса, только усиливается.

– Думаю, кусочек мы сегодня откусили. Свой кусок. Вкус победы есть – нужно дальше это развивать, – заявил главный тренер «Локомотива».