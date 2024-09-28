Анчелотти о возможных оскорблениях Винисиуса в матче с «Атлетико»: «Правосудие принимает меры. Другие организации позаботятся об этом»
Карло Анчелотти высказался о возможных оскорблениях Винисиуса в матче с «Атлетико».
Ранее появилась информация о том, что ультрас «Атлетико» запустили кампанию в социальных сетях, призывая надевать маски на дерби с «Реалом», чтобы безнаказанно оскроблять Винисиуса, в том числе на расовой почве.
«Мы не думаем и не говорим об этом. Правосудие принимает меры и решения. Это проблема, о которой нам не стоит беспокоиться.
Есть и другие организации, которые позаботятся об этом», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
«Атлетико» примет «Реал» на «Метрополитано» 29 сентября.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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