Анчелотти о возможных оскорблениях Винисиуса в матче с «Атлетико»: «Правосудие принимает меры. Другие организации позаботятся об этом»

Карло Анчелотти высказался о возможных оскорблениях Винисиуса в матче с «Атлетико».

Ранее появилась информация о том, что ультрас «Атлетико » запустили кампанию в социальных сетях, призывая надевать маски на дерби с «Реалом », чтобы безнаказанно оскроблять Винисиуса , в том числе на расовой почве.

«Мы не думаем и не говорим об этом. Правосудие принимает меры и решения. Это проблема, о которой нам не стоит беспокоиться.

Есть и другие организации, которые позаботятся об этом», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти .

«Атлетико» примет «Реал» на «Метрополитано» 29 сентября.