«Локомотив» впервые забил 25 голов за 10 туров РПЛ. У железнодорожников 24 очка – больше было лишь в 2002-м
«Локомотив» установил клубный рекорд по итогам 10 туров Мир РПЛ.
Команда Михаила Галактионова сегодня обыграла «Спартак» – 3:1. Теперь на ее счету 25 забитых мячей – еще никогда железнодорожники не забивали столько на таком отрезке.
24 очка после 10 туров – второй результат в истории клуба. В 2002 году «Локомотив» набрал 26.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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