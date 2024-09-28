«Локомотив» впервые забил 25 голов за 10 туров РПЛ. У железнодорожников 24 очка – больше было лишь в 2002-м

«Локомотив» установил клубный рекорд по итогам 10 туров Мир РПЛ.

Команда Михаила Галактионова сегодня обыграла «Спартак» – 3:1. Теперь на ее счету 25 забитых мячей – еще никогда железнодорожники не забивали столько на таком отрезке.

24 очка после 10 туров – второй результат в истории клуба. В 2002 году «Локомотив» набрал 26.