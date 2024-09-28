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  • Станкович про 1:3 с «Локомотивом»: «Спартак» пропустил два гола после трех ударов, во 2-м тайме тоже сразу гол. Мы легко доходили до финальной трети, но мало бьем»
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Станкович про 1:3 с «Локомотивом»: «Спартак» пропустил два гола после трех ударов, во 2-м тайме тоже сразу гол. Мы легко доходили до финальной трети, но мало бьем»

Деян Станкович прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в Мир РПЛ.

– Почему на позиции опорника вышел Литвинов?

– Мы не ставили Умярова, потому что он не тренировался. Могли бы усугубить ситуацию, поэтому приняли такое решение. Что касается Литвинова – мне нравится, как он играет. Это было тренерское решение.

– Оцените игру Денисова сегодня и в матче с «Динамо».

– Я предпочитаю не говорить о конкретных игроках. Можно было бы сыграть лучше, но суперпроблем не было. Мы пропустили два гола после трех ударов по воротам. Во втором тайме тоже сразу гол.

Мы должны это принять. Не все потеряно. Мы достаточно легко доходили до финальной трети. Мало бьем по воротам, – сказал главный тренер «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoЛокомотив
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoНаиль Умяров
logoРуслан Литвинов
logoДаниил Денисов
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