«Спартак» уступил «Локомотиву» впервые с 2022 года – после 5 побед и ничьей
«Спартак» проиграл «Локомотиву» впервые с 2022 года.
Команда Деяна Станковича уступила в гостях со счетом 1:3 в 10-м туре Мир РПЛ.
Железнодорожники шесть матчей не побеждали в дерби. Последняя победа до сегодняшнего дня была зафиксирована в апреле 2022-го, с тех пор было пять поражений и ничья.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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