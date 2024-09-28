«Спартак» уступил «Локомотиву» впервые с 2022 года – после 5 побед и ничьей

«Спартак» проиграл «Локомотиву» впервые с 2022 года.

Команда Деяна Станковича уступила в гостях со счетом 1:3 в 10-м туре Мир РПЛ .

Железнодорожники шесть матчей не побеждали в дерби. Последняя победа до сегодняшнего дня была зафиксирована в апреле 2022-го, с тех пор было пять поражений и ничья.